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مادورو: محاولة اغتيالى فى أغسطس الماضى تكلفت 20 مليون دولار

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:28 ص
مادورو: محاولة اغتيالى فى أغسطس الماضى تكلفت 20 مليون دولار مادورو
موسكو (أ ش أ)

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أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أن محاولة اغتياله، التى جرت فى الـ4 من أغسطس من العام الماضى، بلغت قيمتها 20 مليون دولار.

وقال مادورو، فى حديث مع الجيش بث على تويتر نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية : "مشروع اغتيالى الذى جرى فى الرابع من أغسطس، كلف عدة ملايين من الدولارات، يقولون نحو 20 مليون دولار".


وشكر مادورو ضباط الاستخبارات وإنفاذ القانون على الشجاعة والبسالة التي أبدتها في الدفاع عن الرئيس.


ووفقا للحكومة الفنزويلية، فإن محاولة الاغتيال حدثت عندما كان مادورو يحضر عرضا عسكريا في عاصمة البلاد كاراكاس في أغسطس الماضى


وأصيب الصندوق الرئاسى بانفجار تسببت فيه طائرتان بدون طيار، ولم تسفر عن إصابة مادورو بأذى ولكنه أصيب فيها عدة جنود.

وادعى مادورو فى أكتوبر أن الولايات المتحدة قد أمرت كولومبيا بتنظيم اغتياله.

 


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فنزويلا

الرئيس الفنزويلى

الحكومه الفنزويليه

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