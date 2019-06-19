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لمرضى الأنيميا.. تقدر تعمل رجيم وتحافظ على صحتك

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:30 م
لمرضى الأنيميا.. تقدر تعمل رجيم وتحافظ على صحتك مرضى الانيميا
كتبت هند عادل

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الأنيميا يصاب بها الكثيرون نتيجة لافتقار الدم لخلايا الدم الحمراء بسبب نقص الحديد، وتحتوي خلايا الدم الحمراء على بروتين يسمى الهيموجلوبين وبدون كمية كافية من الحديد لا يمكن للجسم إنتاج  الهيموجلوبين الذى يقوم بتوصيل الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم، حسبما ذكر موقع "healthline".

وقد يجد مرضى الأنيميا مشكلة كبيرة فى اتباع نظام غذائى صحى"الريجيم" لخفض وزنهم والتخلص من السمنة الزائدة نتيجة لحاجة أجسامهم إلى كميات كبيرة من الأكل لتعويض فقد الحديد.

خطط بديلة لمرضى الأنيميا

تشتمل أفضل خطة لنظام غذائي لفقر الدم على الأطعمة الغنية بالحديد والفيتامينات الأخرى الضرورية لإنتاج الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء، كما ينبغي أن تشمل الأطعمة التي تساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل.

هناك نوعان من الحديد في الأطعمة: حديد الهيم والحديد غير الهيميني ، ويوجد هيم الحديد في اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ،والنوع الأخر منه فى الأطعمة النباتية والأطعمة المدعمة بالحديد.

أطعمه يجب تناولها أثناء الريجيم لمكافحة الأنيميا

1. الخضراوات الورقية

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يعتبر الخضر الورقي ، من أفضل مصادر الحديد وهى:

- السبانخ.

- الكرنب.

- تحتوي بعض الخضراوات المورقة مثل الفاصوليا البيضاء أيضًا على الفولات.

- الحمضيات والحبوب الكاملة هي مصادر جيدة للفولات.

- فيتامين C يساعد معدتك على امتصاص الحديد.

- تناول الخضراوات الورقية مع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C مثل البرتقال والفلفل الأحمر والفراولة  قد يزيد من امتصاص الحديد.

 

2. اللحوم والدواجن

جميع اللحوم والدواجن تحتوي على الهيم الحديد اللحوم الحمراء و الضأن والدواجن، فتناول اللحوم أو الدواجن مع الأطعمة غير الحديدية مثل الخضر الورقية يمكن أن يزيد من امتصاص الحديد.

 

3. الكبده

 الكبده غنية بالحديد وحمض الفوليك بعض اللحوم الأخرى الغنية بالحديد هي لسان القلب والكلى ولحم البقر.

 

4. المأكولات البحرية

طريقة_عمل_السلمون

بعض المأكولات البحرية توفر الحديد الهيم مثل المحار والجمبرى ومعظم الأسماك تحتوي على الحديد. الأسماك التي تحتوي على الحديد هى:

- السردين المعلب بالزيت.

- سمك التونة المعلبة أو الطازجة.

- سمك السلمون الطازج. 

على الرغم من أن كل من سمك السلمون الطازج والمعلب يعتبر مصادر جيدة للحديد إلا أن سمك السلمون المعلب غني بالكالسيوم يرتبط الكالسيوم بالحديد ويقلل من امتصاصه.

 

الفول

الفول هو مصدر جيد للحديد، كما ان باقى البقوليات غنية بالحديد ومفيده للجسم مثل:

- الحمص. 

- فول الصويا.

- البازلاء.

 

 المكسرات والبذور

أنواع كثيرة من المكسرات والبذور هي مصادر جيدة للحديد مثل

- بذور اليقطين. 

- الكاجو.

- الفستق.

- الصنوبر والجوز.

- بذور زهرة عباد الشمس.

 

 


الانيميا

الدايت

الريجيم

اطعمه غنيه بالحديد

فقر الدم

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