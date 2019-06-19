للسيدات والرجال لو عندك مشكلة الصلع.. اعرف السبب وطرق العلاج

كتبت هند عادل

فقدان الشعر والصلع كابوس يؤرق الرجال وقد يهدد السيدات نتيجة لأسباب عديدة وتؤدى إلى شعور الشخص الذى يعانى منه من أزمة نفسية نتيجة لتغير شكله، حسبما ذكر موقع" healthline".

ما هى أسباب الصلع

عندما يتعلق الأمر بنمط الصلع الذكري أو الصلع الأنثوي تلعب الوراثة والهرمونات دورًا رئيسيًا، وهناك العديد من الأسباب وراء ظهوره وهى :

- الشيخوخة.

- الخلل الهرموني.

- إصابة أو حروق.

- التهابات فروة الرأس مثل السعفة.

- نقص الحديد.

- محتوى البروتين غير كاف في النظام الغذائي.

- الحالات الطبية أو الأمراض التي تسبب تساقط الشعر.

- الأدوية المستخدمة في العلاج الكيميائي.

أنواع الصلع

بناءً على أسباب الشخص وعمره وجنسه ، يتم تصنيف الصلع في أنواع مختلفة:

الصلع الذكري الرجعي



تظهر هذه الحالة الوراثية عند الرجال ويمكن أن تبدأ بنقطة وتمتد لباقى الرأس.

الصلع الأنثوي



يظهر عند النساء ويرتبط هذا أيضًا بالتركيب الوراثي للسيده نادرا ما ينتج الصلع الكامل.

داء الثعلبة



يؤدى الإصابة بداء الثعلبه إلى تساقط الشعر مما يؤدي إلى ظهور بقع صلعاء

أفضل الزيوت لعلاج الصلع



- خل التفاح.

- زيت الصبار.

-عصير البصل.

- زنجبيل.

- القهوة.

- صفار البيض.

- جذر عرق السوس.