لأول مرة .. تقديم الخدمات للمواطنين فى الأقصر الكترونيا بدل ورقيا

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،اجتماعاً بحضور كلا من عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وإبراهيم عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمديرات المالية، وعثمان أحمد مدير عام الحسابات بديوان عام محافظة الأقصر، ومحمد أنور وكيل الحسابات، وذلك لمناقشة ميكنة دورة العمل بالديوان العام لمحافظة الأقصر لإدارات المخازن والمشتريات وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية.

وخلال الإجتماع،تم الإتفاق على تنفيذ حزمة برامج لتدريب قيادات المحافظة بالإدارات السابق ذكرها، تمهيداً لتحول المحافظة من التسجيل اليدوى فى السجلات الورقية إلى العمل الالكترونى، وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم الخدمات للمواطنين، بأفضل جودة وأسرع وقت وأسهل طريقة.