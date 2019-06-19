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كيف تخلصت روندا من الأكياس البلاستيكية خلال شهرين.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:05 م
كيف تخلصت روندا من الأكياس البلاستيكية خلال شهرين.. اعرف التفاصيل أكياس بلاستيك - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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روى أنيوسنت أويمانا، رئيس جمعية روندا لسلطات الحكم المحلى، كيفية نجاح بلاده فى حل الكثير من المشاكل المجتمعية، مثل مشكلة الأكياس البلاستيكية، التى انتشرت فى روندا بشكل كبير بات من الصعب التخلص منها.

 

وأكد أويمانا، فى كلمته خلال جلسة "قصص نجاح"، فى اليوم الثانى لمؤتمر " المدن الإفريقية: "قاطرة التنمية المستدامة"، الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية، أنه قبل عام 2008، كانت بلاده تستخدم الأكياس البلاستيكية فى كل شئ "الزراعة، المنازل، والمحلات التجارية"، ومنذ هذا العام تحديدا بدأت الدولة تفكر جديدا فى التخلص من هذه الأكياس نظرا لخطورتها الصحية.

 

وأضاف رئيس جمعية روندا لسلطات الحكم المحلى، أن الدولة جمعت كل الأكياس البلاستيكية فى البلاد خلال شهرين، وبعد ذلك تم إصدار قانون يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، واستطعنا تنفيذ هذا القانون بحزم، قائلا:"حينما تصل إلى مطار روندا سوف ترى لافتة تقول نحن نستخدم الأكياس الورقية أو القماش ولا نستخدم الأكياس البلاستيكية لأنها غير قابلة للتحلل".

 

واختتم رئيس جمعية روندا لسلطات الحكم المحلى، بالتأكيد على أنه حينما تذهب لسوبر ماركت فى روندا الآن تشترى كل شئ فى أكياس بلاستيكية أو ورقية ونستطيع أن نقول أننا تخلصنا من الأكياس البلاستيكية بنسبة 99%.

 


الاكياس البلاستيكيه

روندا

مؤتمر المدن الأفريقية

التنميه المحليه

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