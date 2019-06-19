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كامبريدج تتراجع مركزا.."بريكست" يؤثر سلبا على الجامعات البريطانية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:14 م
كامبريدج تتراجع مركزا.."بريكست" يؤثر سلبا على الجامعات البريطانية جامعة كامبريدج
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والضغط المالى الناتج عن ذلك، يؤثران سلبا على الجامعات البريطانية ، حيث يرى الكثيرون أن تصنيفهم فى جداول الدورى الدولى يتراجع للعام الثالث على التوالى. 
 
وأوضحت الصحيفة أن أحدث جدول دورى دولى للجامعات والذى تم تجميعه من قبل مجموعة البيانات والأبحاث QS ، قامت بتخفيض تصنيف ثلثي جامعات المملكة المتحدة البالغ عددها 84 جامعة والتى تعد من أفضل 1000 جامعة فى العالم، وذلك بعد انخفاضات مماثلة فى عامى 2016 و 2017.
 
وأضافت الصحيفة أنه فى الوقت الذى كانت فيه أكسفورد واحدة من النقاط المضيئة القليلة - حيث ارتفعت من المركز الخامس إلى الرابع بشكل عام - تراجعت منافستها القديمة كامبريدج من المركز السادس إلى المركز السابع ، وهو أدنى معدل لها على الإطلاق ، وذلك نتيجة لانخفاض الأداء البحثي بشكل مطرد. 
 
 
قال بن سوتر ، مدير الأبحاث في QS ، إن الأداء الضعيف في المملكة المتحدة هذا العام لم يكن مفاجئًا ، بالنظر إلى الانخفاض في التصنيفات التي شوهدت كل عام منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومع قيام العديد من المؤسسات بإجراء تخفيضات بسبب عدم اليقين المالي.
 
وأضاف قائلا: "منذ عقود ، كان التعليم العالي في المملكة المتحدة أحد أفضل صادرات البلاد إلى العالم. وقد أنتج هذا القطاع أبحاثًا متميزة ، وعزز التدريس على مستوى عالمي ، وروابط متطورة للصناعة ، ورحب بملايين الشباب الموهوبين "
 
التغييرات تعنى أن كامبردج قد تراجعت الآن في المركز السابع بعد جامعة ETH فى زيورخ ، مما يجعل الجامعة التقنية السويسرية ثاني أعلى مؤسسة في أوروبا بعد أكسفورد ، التي تفوقت على كامبريدج العام الماضي لأول مرة.
 
 

بريكست

كامبريدج

التعليم البريطانى

اوكسفورد

الجامعات البريطانية

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