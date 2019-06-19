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قطع المياه عن دكرنس وضواحيها وبعض مناطق السنبلاوين غدا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:32 م
قطع المياه عن دكرنس وضواحيها وبعض مناطق السنبلاوين غدا انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن مدينة دكرنس وضواحيها غدا الخميس، بدءا من الساعة 10 مساءا وحتى الساعة 3 صباح يوم الجمعة؛ وذلك لأعمال طارئة بخط المياه الرئيسي داخل مدينة دكرنس .

كما تنقطع المياه بمدينة السنبلاوين يوم غد الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية مساء نفس اليوم؛ وذلك لأعمال غسيل مرفق مياه الوابورات طبقا لخطة التطهير الدورية.

وسيشمل قطع المياه مناطق: كفر بدوي، عزبة أبو لبن، طماي الزهايرة ، مدرسة الزراعة ، الزهايرة ،ميت غريطة ، التمد الحجر ،المتوه، المخزن، خط الحصاينة ، ديو الوسطى .

 

 


قطع المياه

الدقهلية

السنبلاوين

دكرنس

مياه

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