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وأخرى حيوانية..

قرار حكومى جديد بشأن حق الانتفاع لمدة 30 عاما للشركات لإقامة مشروعات داجنة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:31 م
قرار حكومى جديد بشأن حق الانتفاع لمدة 30 عاما للشركات لإقامة مشروعات داجنة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على التصرف بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 30 عاما للشركات لإقامة مشروعات إستثمارية داجنة حيوانية عليها بواقع 700 جنيه للفدان الواحد بزيادة تراكمية كل 3 سنوات بواقع 12%، وذلك طبقًا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن يكون ذلك مبدأ عاما يسرى على كافة مشروعات الإستثمار الداجنى والحيوانى، وكذا المشروعات المنتظرة مستقبلًا، وتمت الموافقة على التخصيص لمساحة 1700 فدان بناحية بنى سويف لشركة الأصيل الجديدة للاستثمار الداجنى لإقامة مشروع جدود وأمهات تسمين، ومساحة 300 فدان بناحية وادى النطرون محافظة البحيرة لشركة السويس للتصنيع والتجارة لإقامة مشروع تسمين داجنى ومجزر ألى، ومساحة 200 فدان بناحية وادى النطرون محافظة البحيرة لشركة أجرو فارمز مصر لإقامة مشروع إنتاج حيواني.

 

وتمت الموافقة مع اشتراط ضرورة مراجعة وزارة الزراعة للعقود، وكذا الملاءة المالية للشركات.


حق الانتفاع

قرارات الحكومة

وزارة الزراعة

مصطفى مدبولى

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