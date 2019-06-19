قبول خريجى الدبلوم التطبيقى من الكويت بـ"هندسة وتجارة وحقوق".. اعرف الشروط

أكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر أن يتم قبول الطلاب الحاصلين على الدبلوم التطبيقى من دولة الكويت "بأى تقدير" بكليات التجارة والحقوق بنسبة 50 % بعد معادلة شهاداتهم من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت كمال، أنه يمكن قبول الطلاب الحاصلين على نفس المؤهل "الدبلوم التطبيقى من الكويت مع شرط الحصول على الدبلوم بتقدير "امتياز أو جيد جدا" بكليات الهندسة والتمريض بنسبة تعادل الـ 75 بعد معادلة شهادات الطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات.

أما الحاصلين على نفس الدبلوم التطبيقى من الكويت بتقدير "جيد أو مقبول" يمكن قبولهم بكليات الهندسة ولكن بشرط عمل مقاصة علمية بالجامعة، ويتم قبولهم بما يعادل نسبة الـ50% بعد معادلة شهاداتهم من المجلس الأعلى للجامعات.