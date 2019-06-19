قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد كافة مواعيد القاهرة ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس والعكس وأسعارها، بمناسبة اقتراب بطول كأس الأمم الإفريقية، حيث شملت 9 قطارات تتنوع بين مميزة "عادية" ومختلط "مكيف مميز" تقوم برحلات يومية من محطة القاهرة إلى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بجانب 8 قطارات تتنوع بين مميزة "عادية" ومختلط "مكيف مميز" تقوم برحلات يومية من السويس إلى القاهرة.



وتراوحت أسعار تذاكر القطارات العادية على هذا الخط بين 8 إلى 12 جنيها، بينما جاء سعر تذاكر القطارات المختطلة 33 و41 جنيها.



القاهرة ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس كالتالى:

والسويس ـ بورسعيد، الإسماعيلية ـ القاهرة:



