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فيديو.. ولاية كاليفورنيا تلجأ للشرطى الآلى بهدف مكافحة الجريمة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:30 م
فيديو.. ولاية كاليفورنيا تلجأ للشرطى الآلى بهدف مكافحة الجريمة الشرطى الآلى
كتب محمد تهامى زكى

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فى محاولة منها لمكافحة الجريمة، لجأت الشرطة فى جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى استخدام إنسان آلى (روبوت) فى الشوارع، لتكون هناك عين ساهرة على الأماكن العامة.

ووفقا لـ"يورونيوز"، أطلقت الشرطة اسم "أيتش بى روبوكوب" على الإنسان الآلى، وهو آلة تعمل اعتمادا على بيانات ذاتية، ومجهز بكاميرا تصوير من فئة 360 درجة، ومن المنتظر أن يستخدم فى مراقبة الحدائق العامة والبنايات داخل المدن، وسيكون الروبوت قادرا بعد ذلك على إرسال الأشرطة المصورة إلى مقرات الشرطة، بهدف تسهيل استجابات الشرطة للنداءات بطريقة آمنة وسريعة.

 

كما أن "أيتش بى روبوكوب" قادر على مخاطبة العامة بجمل مثل "عذرا" و"نهارك سعيد".

 


الشرطى الالى

شرطة كاليفورنيا

كاليفورنيا

امريكا

الولايات المتحدة

مكافحة الجريمة

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