فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كتبت ـ فاطمة خليل

الشعور بالغثيان أو الرغبة فى القىء أمر شائع لدى الكثير، فإذا كنت تشعر بهذا الأمر مرات عدة فعليك مشاهدة هذا الفيديو للتعرف على أفضل الطرق للتغلب على الغثيان، وذلك وفقا لموقع "NHS".

أشياء للتغلب على الشعور بالغثيان:

-استنشاق الهواء النقي.

-الاستماع للموسيقى أو مشاهدة فيلم.

-تناول المشروبات الغازية الباردة.

-شرب شاى الزنجبيل أو النعناع.

-تناول الأطعمة التى تحتوى على الزنجبيل.

-تناول 6 وجبات صغيرة فى اليوم.

-ابتعد عن تناول الطعام ذو الرائحة القوية ولا تأكل طعامًا ساخنًا أو مقليًا أو دهنيًا.

-الحرص على تناول الطعام ببطء.

-لا تنام بعد الأكل مباشرة

-لا ترتدى ملابس ضيقة حول الخصر أو البطن