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غرفة لإدارة الأزمات الصحية لمتابعة خطط التأمين الطبى لمباريات الأمم الأفريقية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:00 ص
غرفة لإدارة الأزمات الصحية لمتابعة خطط التأمين الطبى لمباريات الأمم الأفريقية بطولة الأمم الأفريقية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة الصحة، تشكيل غرفة لإدارة الأزمات بالتزامن مع تنظيم أمم أفريقيا؛ لمتابعة خطط التأمين الطبى للمباريات حتى انتهاء البطولة .
 

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن هناك تجهيزات على أعلى مستوى لتأمين المباريات والحفاظ على الرعاية الصحية الكاملة للاعبين والمشجعين، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لتوفير الرعاية الصحية للمترددين .
 

وأوضحت المصادر، أن هناك اهتمامًا بوضع المستشفيات واستكمال كافة احتياجاتها من الأدوية خاصة الطوارئ لتوفير كافة سبل الرعاية لضيوف مصر، مؤكدة أن المستشفيات حالياً تجرى كافة استعداداتها.


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