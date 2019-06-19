غرفة لإدارة الأزمات الصحية لمتابعة خطط التأمين الطبى لمباريات الأمم الأفريقية

كتب وليد عبد السلام

أكدت مصادر مسئولة بوزارة الصحة، تشكيل غرفة لإدارة الأزمات بالتزامن مع تنظيم أمم أفريقيا؛ لمتابعة خطط التأمين الطبى للمباريات حتى انتهاء البطولة .



وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن هناك تجهيزات على أعلى مستوى لتأمين المباريات والحفاظ على الرعاية الصحية الكاملة للاعبين والمشجعين، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لتوفير الرعاية الصحية للمترددين .



وأوضحت المصادر، أن هناك اهتمامًا بوضع المستشفيات واستكمال كافة احتياجاتها من الأدوية خاصة الطوارئ لتوفير كافة سبل الرعاية لضيوف مصر، مؤكدة أن المستشفيات حالياً تجرى كافة استعداداتها.