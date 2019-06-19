عملية إجلاء جديدة لنحو 300 مهاجر شمال فرنسا

باريس (أ ش أ)

قامت السلطات الفرنسية بعملية إجلاء جديدة لعدد من الاشخاص يتراوح عددهم بين 200 و300 شخص معظمهم من أفغانستان والعراق والصومال والسودان من أحد خمس "مراكز للاستقبال والفحص فى الحالات" فى منطقة "إيل دو فرانس" شمال العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر راديو "أوروبا 1" الفرنسى اليوم الأربعاء، أنه تم إجلاء أكثر من 200 مهاجر في هدوء صباح اليوم من مخيم مؤقت في بلدية "سان دوني" بالضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس.



وقال محافظ المنطقة ، إنه تم نقل هؤلاء المهاجرين على متن خمس حافلات تم استأجرها وتزينها بملصقات كتب عليها "مرحبا بكم في باريس".. مضيفا أنه تم تنفيذ عملية الإجلاء التي أجرتها المحافظة بالتعاون مع جمعية فرنسا أرض لجوء فى مناخ هادئ، كما تم رعاية كافة المهجرين.

وافاد الراديو بأن هذه العملية تعد الثالثة من نوعها منذ شهر يناير الماضى.



يذكر أنه فى عملية سابقة تمت فى أبريل الماضى، تم إجلاء نحو 800 مهاجر من مركزين في شمال عصمة النور باريس.