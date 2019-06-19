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علامات بتقولك عندك برد فى العظام.. اعرف إزاى تعالجه

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:30 ص
علامات بتقولك عندك برد فى العظام.. اعرف إزاى تعالجه آلام العظام - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعتقد الكثيرون أن ألم الظهر والقدمين دليل على وجود مشكلة فى العظام مثل الخشونة وهشاشة العظام وغيرها من المشاكل الأخرى، وهنا يتجهون لطبيب عظام لمعرفة السبب ووصف العلاج، ولكن قد تدل هذه الأعراض على إصابتك بنزلة البرد فى العظام.

وحسب ما ذكره موقع "medicalnewstoday " فإن أعراض الإصابة بنزلات البرد فى العظام هى:

ألم
ألم العظام

1: الشعور بألم شديد فى منطقة الظهر والرقبة، وعدم القدرة على الحركة.

2: الشعور بهمدان الجسم والشعور بالتعب فى المفاصل والعضلات.

3: الصداع المستمر مع الأرق وعدم القدرة على التركيز.

4: عدم القدرة على تناول الطعام مع فقدان الشهية والوزن.

ألم العظام
ألم العظام

5: السعال المستمر مع الزكام والرشح.

6: ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب الشديد.

7: الأرق المستمر وعدم القدرة على النوم.

ويكون العلاج عن طريق تناول المضادات الحيوية حسب الحالة مع تناول المسكنات التى تخفف من ألم العظام، والحرص على تناول المشروبات الدافئة التى تقاوم الفيروسات والعدوى، كما أن شوربة الدجاج تحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعالج الفيروسات وتقاوم الجراثيم.


برد فى العظام

العظام

نزلات البرد

رشح

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