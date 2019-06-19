عقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية البيلاروسية أغسطس المقبل

كتب - إسلام سعيد

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أنه يجري حالياً الإعداد لعقد فعاليات الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادي والعلمى والفنى والمقرر أن تستضيفها العاصمة البيلاروسية مينسك خلال شهر أغسطس المقبل، على أن يتم علي هامش فعاليات اللجنة عقد أول إجتماع لمجلس الأعمال المصري البيلاروسى المشترك والذي تم توقيع اتفاق إنشائه بحضور رئيسي البلدين فى ختام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، انه سيتم ايضا على هامش فعاليات اجتماعات اللجنة المشتركة عقد منتدى أعمال يشارك به عدد من المستثمرين من البلدين وبصفة خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين المصري والبيلاروسى.

وأوضحت وزارة الصناعة، أن العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد زخماً غير مسبوق خاصة فى ظل توقيع خارطة طريق بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا خلال الفترة ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ فى عدة مجالات على رأسها الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادى الأمر الذى سيسهم في دفع العلاقات المصرية البيلاروسية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم عقد مباحثات تناولت أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة في مجالات تصنيع الآلآت والمعدات والشاحنات والاتوبيسات لتلبية احتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق العربية والافريقية عبر مصر، وهناك حرص مسئولي البلدين على دراسة انشاء منطقة صناعية بيلاروسية في مصر لتكون قاعدة لانتاج العديد من الصناعات الثقيلة.

وكشف بيان الوزارة، أن العلاقات الإستراتيجية والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية البيلاروسية مؤخراً ساهمت فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2018 بنسبة 10.7% حيث بلغ 108 مليون دولار مقارنة بـ 97.5 مليون دولار خلال عام 2017، وبلغت الصادرات المصرية للسوق البيلاروسى العام الماضى 25 مليون دولار مقارنة بـ21.3 مليون دولار خلال عام 2017 محققة نسبة زيادة بلغت 17.5 %.