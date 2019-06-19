سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

عشرات المهاجرين يعودون لبلادهم بعد أن علقوا ثلاثة أسابيع قبالة سواحل تونس

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:52 م
عشرات المهاجرين يعودون لبلادهم بعد أن علقوا ثلاثة أسابيع قبالة سواحل تونس مهاجرين - صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت جمعية الهلال الأحمر التونسى، اليوم الأربعاء، إن السلطات التونسية سمحت لسفينة تقل عشرات المهاجرين علقوا قبالة سواحلها منذ ثلاثة أسابيع بالرسو فى موانئها بعد أن وافقوا على العودة الى بلدانهم بشكل فورى.

وأنقذت سفينة مصرية المهاجرين نهاية الشهر الماضي قبالة السواحل التونسية بعدما أبحروا من شواطئ ليبيا باتجاه أوروبا. ولكن السلطات المحلية بمحافظة مدنين ظلت ترفض قبولهم وقالت إن مراكز إيواء المهاجرين بالمنطقة مكتظة ولا يمكنها استقبال المزيد.

وقال منجي سليم المسؤول بالهلال الأحمر لرويترز "بعد أن علقوا لثلاثة أسابيع في البحر في ظروف صعبة وافقت السلطات على رسو السفينة وهبط كل المهاجرين الذين قبلوا بالعودة إلى بلادنهم في الأيام المقبلة".

وسيعود كل المهاجرين الى بلدانهم باستثناء مهاجر سوداني طلب اللجوء الى تونس.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس لورينا لاندو "نشكر التزام تونس المتجدد للحياة والكرامة.. يجب الاسراع في تطوير نهج تعاوني للحفاظ على حياة وكرامة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط".

وغرقت الشهر الماضي سفينة مكتظة بالمهاجرين قبالة السواحل التونسية بعد أن أبحرت من ليبيا مما أسفر عن مقتل 65 شخصا على الأقل وفقد العشرات.

 


تونس

مهاجرين

الهلال الأحمر

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة