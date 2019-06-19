عشرات المهاجرين يعودون لبلادهم بعد أن علقوا ثلاثة أسابيع قبالة سواحل تونس

قالت جمعية الهلال الأحمر التونسى، اليوم الأربعاء، إن السلطات التونسية سمحت لسفينة تقل عشرات المهاجرين علقوا قبالة سواحلها منذ ثلاثة أسابيع بالرسو فى موانئها بعد أن وافقوا على العودة الى بلدانهم بشكل فورى.

وأنقذت سفينة مصرية المهاجرين نهاية الشهر الماضي قبالة السواحل التونسية بعدما أبحروا من شواطئ ليبيا باتجاه أوروبا. ولكن السلطات المحلية بمحافظة مدنين ظلت ترفض قبولهم وقالت إن مراكز إيواء المهاجرين بالمنطقة مكتظة ولا يمكنها استقبال المزيد.

وقال منجي سليم المسؤول بالهلال الأحمر لرويترز "بعد أن علقوا لثلاثة أسابيع في البحر في ظروف صعبة وافقت السلطات على رسو السفينة وهبط كل المهاجرين الذين قبلوا بالعودة إلى بلادنهم في الأيام المقبلة".

وسيعود كل المهاجرين الى بلدانهم باستثناء مهاجر سوداني طلب اللجوء الى تونس.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس لورينا لاندو "نشكر التزام تونس المتجدد للحياة والكرامة.. يجب الاسراع في تطوير نهج تعاوني للحفاظ على حياة وكرامة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط".

وغرقت الشهر الماضي سفينة مكتظة بالمهاجرين قبالة السواحل التونسية بعد أن أبحرت من ليبيا مما أسفر عن مقتل 65 شخصا على الأقل وفقد العشرات.