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عدم انتظام ضربات القلب يرفع خطر الخرف

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:00 م
عدم انتظام ضربات القلب يرفع خطر الخرف اضطراب ضربات القلب
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الإصابة بالرجفان الأذينى "عدم انتظام ضربات القلب" قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن مرضى الرجفان الأذيني يصابون باضطراب سرقة الذاكرة "الخرف" بنسبة تصل إلى 52% على مدى سبع سنوات.

وقال العلماء إن مرض "الرجفان الأذينى" قد يتسبب في معاناة الأشخاص الذين يعانون من "السكتات الدماغية البسيطة" بتغير الأوعية الدموية في أدمغتهم.

وقد تمنع الأوعية التالفة أو المسدودة الدم الغني بالأكسجين من الوصول إلى مناطق المخ، ما يتسبب في موت خلايا الدماغ.

ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤثر ذلك على ذاكرة الشخص أو تفكيره أو مهاراته اللغوية، كما حذر الخبراء من كوريا الجنوبية.

تم إجراء البحث من قبل جامعة يونسي في سيول، بقيادة الدكتور بويونج جونج، الأستاذ المساعد في قسم أمراض القلب.

وقال الدكتور "جونج" وجود دقات قلب غير منتظمة يثير خطر الإصابة بمرض الزهايمر، أكثر أشكال الخرف شيوعًا، بنسبة 31%".

وأضاف أن النتائج التي نشرت في المجلة الأوروبية للقلب أظهرت أن مرض اضطراب ضربات القلب يزيد من خطر الإصابة بالخرف الوعائي.


اضطراب ضربات القلب

الخرف

ضربات القلب

الزهايمر

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