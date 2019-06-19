عاطل يعترف: بنقل الحشيش بسيارتى الملاكى للزبائن فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطل تم القبض عليه، وبحوزته 5 كيلو من مخدر الحشيش بالطالبية، عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، حيث اعتاد جلب مخدر الحشيش منه لترويجه على عملائه.

وأضاف المتهم أن المبلغ المضبوط بحوزته، والبالغ 96 ألف جنيه، من حصيلة بيعه المخدر لعملائه، وذكر أنه يستخدم سيارة ملاكي في نقل بضاعته، لبيعها لزبائنه بمنطقة الطالبية، والمناطق المحيطة بها، وبإحالة المتهم إلى النيابة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات النقيب محمد أحمد فهمى ضابط مباحث قسم شرطة الطالبية، إلى اتجار " ممدوح. ع " 33 سنة عاطل، بالإتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش.

بإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، أثناء قيادته سيارة ملاكى، وبحوزته 40 فرش من مخدر الحشيش، بلغ وزنها 5 كيلو، ومبلغ 96 ألف جنيه.

بمواجهة المتهم، اعترف أمام العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث، بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.