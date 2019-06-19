طهران: أوروبا لا تتعاون فى شراء النفط الإيرانى

(رويترز)

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن أوروبا لا تتعاون مع طهران لشراء نفطها في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.