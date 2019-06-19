طهران: أوروبا لا تتعاون فى شراء النفط الإيرانى

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن أوروبا لا تتعاون مع طهران لشراء نفطها في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن زنغنه قوله "الأوروبيون لا يتعاونون لشراء النفط".
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قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن أوروبا لا تتعاون مع طهران لشراء نفطها في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن زنغنه قوله "الأوروبيون لا يتعاونون لشراء النفط".
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