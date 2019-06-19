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طهران: أوروبا لا تتعاون فى شراء النفط الإيرانى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:01 ص
طهران: أوروبا لا تتعاون فى شراء النفط الإيرانى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
(رويترز)

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قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن أوروبا لا تتعاون مع طهران لشراء نفطها في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن زنغنه قوله "الأوروبيون لا يتعاونون لشراء النفط".

 


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