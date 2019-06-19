طلاب " منحة ناصر للقيادة الافريقية " فى ضيافة المركزى للتعبئة و الاحصاء

كتبت أسماء نصار

استضاف الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، الشباب الافريقي المشارك في منحة " ناصر للقيادة الأفريقية " ، وذلك خلال فعاليات " منحة ناصر للقيادة الافريقية "التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة (مكتب الشباب الإفريقى والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو ، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى.

والتقى الشباب خلال الزيارة بمسئولى الجهاز للتعرف على مهامه و الإحصاءات التى يصدرها، ودورها فى بناء وتنمية قدرات العاملين، بحضور غادة مصطفي رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية و التعبوية ، و أحمد كمال مستشار رئيس الجهاز وعدد من قيادات الجهاز.

وتناول اللقاء أهمية الجهاز من خلال تقديم كافة أنواع البيانات والاحصاءات والمساهمة فى تصميم استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات التى تقوم على المبادئ المتفق عليها دولياً وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى خارطة طريق يتم التوافق عليها مع شركاء العمل الرئيسين والتى تعتبر خطوة فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

كما تطرق اللقاء إلى تاريخ الإحصاء فى مصر، بالإضافة إلى البرنامج الزمنى لإصدارات الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء ودليل الإصدارات والخدمات التى يقدمها الجهاز لقطاعات عديدة داخل المجتمع سواء الباحث أو رجل الاعمال أو الجهات الدولية والجهات المحلية وغير ذلك من الجهات لمساعدتهم على اتخاد القرار الصحيح.

وتخلل اللقاء عرض رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة و الأبعاد الأساسية لأهداف التنمية المستدامة و أوجه التشابك بين أهداف التنمية المستدامة ومحاور استراتيجية مصر 2030، بالإضافة إلى توضيح النظم الإحصائية الوطنية للتنمية المستدامة ودور الجهاز فى رصد مؤشرات تحقيق التنمية فى مصر.

واختتم اللقاء بجولة تفقدية داخل الجهاز للتعرف علي قطاعات الجهاز المختلفة ودورها للشباب الافريقى المشارك بمنحة " ناصر للقيادة الافريقية".

وتضمنت فعاليات اليوم زيارة لمرصد الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية ، حيث قام الشباب الافريقى بتفقد المرصد والتعرف على مهامه ودوره فى مكافحة الإرهاب على مستوى العالم ، والتعرف على الوسائل التى يستخدمها فى مواجهة التطرف والتنظيمات الإرهابية، ودوره فى تصحيح المفاهيم المغلوطة و إرساء قيم التعايش والسلام بين أتباع مختلف الأديان والثقافات.