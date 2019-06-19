ضبط 945 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق العامة فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 945 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير 945مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 91 مخالفة إنتظار خاطئ، و34 حالة تصالح فورى، وسحب 16 دراجة نارية وحجز دراجاتين ،وتحصيل مبلغ 3400جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 19رخصة، و8 حالات تصالح وتحصيل 2700 جنيه غرامة.