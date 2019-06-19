ضبط 5 طن سولار داخل خزان بنزينة قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 5 طن سولار داخل خزان محطة بنزين بقرية بنى هلال التابعة لمركز القوصية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وكانت حملة تموينية مكبرة، شارك فيها مديرية التموين ومباحث التموين، قد شنت حملات مفاجئة على محطات البنزين، ومستودعات البوتاجاز، في ضوء تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، لمتابعة بيع المواد البترولية، وإستغلال بعض محطات البنزين، ومحاولة حجب الكميات المنصرفة وبيعها بالسوق السوداء.

وخلال الحملة، تمكن أعضائها من ضبط محطة بنزين بقرية بنى هلال، خزن صاحبها 5 طن سولار إستعدادا لبيعها فى السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية، التى قد تصل لوقف النشاط تماما.