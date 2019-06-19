ضبط 3004 هاربين من أحكام وتحصيل 78989 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3004 متهمين، منهم 3 متهمين هاربين من جنايات، و955 حكما جزئيا، و110 أحكام مستأنف، 1911 حكم غرامات، 25 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 78 ألفا 989 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.