ضبط 16 طنا من الكوكايين فى الولايات المتحدة

وكالات الأنباء

أعلنت السلطات الأمريكية، أنها ضبطت نحو 16 طنا من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار فى مداهمة لسفينة راسية فى أحد موانئ فيلادلفيا، وقال المحامى العام للمقاطعة الشرقية فى فيلادلفيا وليام ماكسواين، "هذه واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات فى تاريخ الولايات المتحدة"، وذلك حسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وقال مكتب ماكسواين على "تويتر"، "تم اعتقال أفراد طاقم السفينة ووجهت إليهم تهم فيدرالية بعد المداهمة فى ميناء باكر مارين فى فيلادلفيا"، وعُثر على المخدرات فى 7 حاويات على متن سفينة الشحن "جايان أم سى أس"، التى كانت تستعد للإبحار إلى أوروبا بعد محطات سابقة فى تشيلى وبنما وجزر البهاماس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات للجمارك الأمريكية وحماية الحدود على رصيف الميناء، وأربعة عملاء يصعدون الى سفينة الشحن الضخمة، وتأتى هذه المداهمة بعد أن ضبطت السلطات الأمريكية ما يقرب من 1.5 طن من الكوكايين فى شهر مارس، فى أكبر عملية منذ 25 عاما فى ميناء نيويورك.

وفى تقرير يعود لعام 2018، قالت إدارة مكافحة المخدرات، إن استخدام المواد المخدرة غير الشرعية فى الولايات المتحدة استمر بالارتفاع فى عامى 2016 و2017، وأن 93% من المخدرات التى يتم توزيعها فى البلاد تأتى من كولومبيا و4% من البيرو.

والولايات المتحدة تعد أكبر مستهلك للمخدرات فى العالم، وبلغ معدل الوفيات الناجمة عن تعاطى جرعات زائدة 197 حالة فى اليوم عام 2017، وفقاً لمراكز أمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.