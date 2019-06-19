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ضبط وتحرير 14 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالأقصر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:16 ص
ضبط وتحرير 14 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالأقصر جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملة لرفع الإشغالات وضبط المقاهي والمحال التجارية المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أثناء جولاته الميدانية بإعادة الانضباط للشارع الأقصري والعمل على إضفاء الوجه الجمالي، وإلزام كافة الأنشطة التجارية بالضوابط المتعلقة بنشاطها، سواء كانت تنظيميا أو صحيا أو مرورياً.
 
ومن جانبه ،قال الشريف، إن الحملة خرجت بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد أبو زيد وكيل الإدارة والنقيب محمد فريد من ضباط الإدارة، ونجحت فى تنفيذ وضبط 5 فاترينات سجائر وتحرير 4 محاضر لمقاهي مخالفة علاوة على إزالة 5 حالات إشغال من الباعة الجائلين، واستهدفت شوارع التلفزيون والمدينة المنورة وشارع الخليج والمحطة.
 
ولفت إلى أن الحملة شارك فيها أحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضي مسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية وأحمد دياب مشرف المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر.
 

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