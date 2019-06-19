ضبط وإحضار 3 متهمين بغسل 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

كتبت أمنية الموجى

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار 3 متهمين، اشتركوا مع آخرين بتكوين تشكيل عصابي، قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح الغير مشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال، حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها .

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (55 خمسة وخمسون مليون جنيه).