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ضبط وإحضار 3 متهمين بغسل 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:57 م
ضبط وإحضار 3 متهمين بغسل 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار 3 متهمين، اشتركوا مع آخرين بتكوين تشكيل عصابي، قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح الغير مشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال، حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها .

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات،  حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (55 خمسة وخمسون مليون جنيه).

 

 

 

 

 


ضبط وإحضار متهمين

غسل 55 مليون

اعمال غير مشروعة

النيابة العامة

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