ضبط سايس جراج بتهمة قتل بائع فى شبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على سايس جراج بتهمة إطلاق أعيرة نارية على بائع فول فى شبرا الخيمة، مما أدى إلى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لإتخاذ الازم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ضبط المتهم "نبيل.ا.م" 32 سنة هارب، ويعمل سايس بجراج .

وكشفت التحريات أنه متهم في 12 قضية متنوعة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة إطلاق أعيرة نارية، صوب "هاني.ا.ح" بائع فول متجول، لخلافات سابقة بينهما، ولقى مصرعه فى الحال.

وبمواجهة المتهم، أقر بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح النارى المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.