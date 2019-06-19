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ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى سرقة حمولات السيارات النقل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:47 ص
ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى سرقة حمولات السيارات النقل حبس -أرشيفية
الإسكندرية ــ أسماء على بدر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حمولات السيارات النقل
أثناء سيرها عن الطريق ومغافلة قائديها .
 
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية قيام 8 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات حمولات السيارات النقل حال سيرها بالطريق الساحلى والطريق الصحراوى بأسلوب قطع الحبال "السلب"، ومغافلة قائديها مستخدمين فى ذلك 3 سيارات نقل وملاكى .
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب 8 حوادث بدوائر أقسام ومراكز شرطة " محرم بك ، ثان العامرية النوبارية ، الرحمانية بالبحيرة"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلين لهم تاجرين - لهما معلومات جنائية مسجلة " سيئى النية "  حيث تم ضبطهما والمسروقات ( أكسسورات هواتف محمولة ، أجولة دقيق ، أتواب قماش، ملابس، أدوات كهربائية ، بويات ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاسكندريه

سرقه السيارات

تشكيل عصابى

امن الاسكندريه

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