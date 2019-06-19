ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى سرقة حمولات السيارات النقل

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حمولات السيارات النقل

أثناء سيرها عن الطريق ومغافلة قائديها .

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية قيام 8 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات حمولات السيارات النقل حال سيرها بالطريق الساحلى والطريق الصحراوى بأسلوب قطع الحبال "السلب"، ومغافلة قائديها مستخدمين فى ذلك 3 سيارات نقل وملاكى .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب 8 حوادث بدوائر أقسام ومراكز شرطة " محرم بك ، ثان العامرية النوبارية ، الرحمانية بالبحيرة"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلين لهم تاجرين - لهما معلومات جنائية مسجلة " سيئى النية " حيث تم ضبطهما والمسروقات ( أكسسورات هواتف محمولة ، أجولة دقيق ، أتواب قماش، ملابس، أدوات كهربائية ، بويات ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.