ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهم أقراص مخدرة وسلاح بالسحر والجمال

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة وسلاح نارى.

وأسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس ،وبحوزته ( 50 جرام لمخدر الهيروين ، سلاح أبيض ، هاتف محمول ، مبلغ مالى )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وضبطت أجهزة الأمن برئاسة اللواء علاء الدين سليم( عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى أثناء تواجده بمدخل القرية سكنه وبحوزته ( بندقية خرطوش و2 طلقة خرطوش من ذات العيار، 67 قرص مخدر ، هاتف محمول ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع.