سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهم أقراص مخدرة وسلاح بالسحر والجمال

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:14 ص
ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهم أقراص مخدرة وسلاح بالسحر والجمال أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة وسلاح نارى.
 
وأسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس ،وبحوزته ( 50 جرام لمخدر الهيروين ، سلاح أبيض ، هاتف محمول ، مبلغ مالى )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .
 
وضبطت أجهزة الأمن برئاسة اللواء علاء الدين سليم( عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى أثناء تواجده بمدخل القرية سكنه وبحوزته ( بندقية خرطوش و2 طلقة خرطوش من ذات العيار، 67 قرص مخدر ، هاتف محمول ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع.
 
 
 
 

مخدرات

هاربون من احكام

السحر والجمال

مداهمة السحر والجمال

مصلحة الامن العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة