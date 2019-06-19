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صور.. مهندسون من 8 دول أفريقية يزرعون أشجارا لدولهم بنادى نقابة المهندسين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:19 ص
صور.. مهندسون من 8 دول أفريقية يزرعون أشجارا لدولهم بنادى نقابة المهندسين وفد المهندسين الإفريقيين
كتبت آية دعبس

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استضافت نقابة المهندسين، وفدا من مهندسى ثمانية دول إفريقية، هى: الكونغو، كوت ديفوار،  زامبيا، السودان، تشاد، نيجيريا، كينيا، رواندا، الكاميرون، وذلك بمقر نادي المهندسين بأبو الفداء. 
 
واستمرارا لذلك العرف الذي تنتهجه نقابة المهندسين، زرع أعضاء الوفد شجرة بالنادي لكل دولة منهم. 
 
يأتى ذلك بالتزامن مع زيارة الوفد الإفريقى، لمصر حاليا لحضور منحة ‘"ناصر للقيادة" ، وقد حرصت لجنة إفريقيا والعلاقات الدولية بالنقابة على التواصل مع المهندسين المتواجدين بالوفد، ودعوتهم للحضور لنقابة المهندسين المصرية.
 
 
مهندسو ثمان دول إفريقية يزرعون أشجار لدولهم بنادى نقابة المهندسين (1)
مهندسو ثمان دول إفريقية يزرعون أشجار لدولهم بنادى نقابة المهندسين

مهندسو ثمان دول إفريقية يزرعون أشجار لدولهم بنادى نقابة المهندسين (2)
مهندسو ثمان دول إفريقية يزرعون أشجار لدولهم بنادى نقابة المهندسين

مهندسو ثمان دول إفريقية يزرعون أشجار لدولهم بنادى نقابة المهندسين (3)
مهندسو ثمان دول إفريقية يزرعون أشجار لدولهم بنادى نقابة المهندسين

مهندسو ثمان دول إفريقية يزرعون أشجار لدولهم بنادى نقابة المهندسين (4)
مهندسو ثمان دول إفريقية يزرعون أشجار لدولهم بنادى نقابة المهندسين

مهندسو ثمان دول إفريقية يزرعون أشجار لدولهم بنادى نقابة المهندسين (5)
مهندسو ثمان دول إفريقية يزرعون أشجار لدولهم بنادى نقابة المهندسين 

مهندسو ثمان دول إفريقية يزرعون أشجار لدولهم بنادى نقابة المهندسين (6)
مهندسو ثمان دول إفريقية يزرعون أشجار لدولهم بنادى نقابة المهندسين 
 
 
 
 

نقابة المهندسين

لجنة افريقيا بنقابة المهندسين

نادى نقابة المهندسين

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