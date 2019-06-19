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صور.. مزارع من المنوفية يحول 22 فدانا من الرى بالغمر للرى بالرش والتنقيط

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:50 م
صور.. مزارع من المنوفية يحول 22 فدانا من الرى بالغمر للرى بالرش والتنقيط مزارع من المنوفية يحول 22 فدان من الرى بالغمر للرى بالرش والتنقيط
كتبت أسماء نصار

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تفقد المهندس محمد بكر مدير عام التوجية المائى بوسط الدلتا بطنطا، تجربة لمزرعة مساحتها 22 فدانا بزمام هندسة رى تلا بمحافظة المنوفية، تم تطبيق نظم الرى الحديث بها " رش _ تنقيط" ومنزرع بها موالح ومانجو، وذلك فى إطار خطة الحكومة لاظهار الممارسات المميزة لروابط مستخدمى المياه فى مجال ترشيد استخدام المياه والحد من الإسراف فيها.

وهناك إجراءات وتدابير تقوم بها الدولة للتواكب مع ندرة المياه التى تشمل إعادة الاستخدام وحصاد مياه الأمطار وبرامج تطوير الرى بهدف توفير وترشيد الاستخدام بالإضافة إلى برامج التوعية والآليات المختلفة لترشيد الاستهلاك المائى، ضمن استراتيجية للموارد المائية حتى 2050 تسمى "4 ت" تعنى، تنقية وتحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة.

ويأتى تحسين نوعية المياه على رأس أولويات استراتيجية الحكومة، والتى تعمل عليها من خلال إعادة استخدام المياه بنحو 25% من استهلاكنا للمياه، كما أن الأولوية الثانية هى كفاءة استخدام المياه داخل إدارة منظومة المياه فى مصر، وذلك من خلال العديد من المشروعات، حيث يتم استحداث مصادر مياه أخرى ونظما للرى الحديث لتوفير استهلاكات المياه فى قطاع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويتركز المحور الثالث، على تنمية الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر، وإجراء البحوث والتطوير؛ لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، ثم تكلل هذه الجهود بالتعاون مع دول منابع النيل، من خلال مشروع "ممر التنمية" الملاحى من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط، حيث أن نهر النيل ليس مجرى فقط لتدفق المياه، بل هو ناقل للتنمية.

وتشمل النقطة الأخيرة فى استراتيجية (4 ت) تهيئة البيئة المناسبة، من خلال التشريعات والقوانين وحملات التوعية والترشيد.

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التوجيه المائى

وسط الدلتا

تجربة بمحافظة المنوفية

نظم الرى الحديث

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