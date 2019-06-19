صور.. مزارعو 5 نجوع بسوهاج يشكون نقص المياه.. والرى: حل المشكلة خلال يومين

سوهاج – عمرو خلف

يعانى مزارعو نجع فاضل وخلف الله عبد الجابر ونجع التعليقة ونجع أبو زيد عمرو ونجع الطينة التابعين لمركز أخميم بمحافظة سوهاج والبالغ عددهم 30 ألف نسمة عدم رى أراضيهم منذ فترة كبيرة، مما قد يعرض الزرع للتلف حيث أن المزارعين يسقون الأرض من ترعة طراد النيل المتفرعة من ترعة أخميم الغربية ولا يوجد بها إلا مياه قليلة وقام العديد من المزارعين بالتقدم بشكوى إلى المسئولين بالرى دون جدوى وما زالت المشكلة قائمة حتى الآن فى نهاية الأفرع من الترعة الرئيسية ولم يتم رى أراضى جميع المزارعين رغم وعود المسئولين بإنهاء المشكلة خلال 24 ساعة .

مزارعو النجوع يعيشون فى مشكلة كبيرة خوفا على أراضيهم وزرعهم من التلف حيث أن المزارعين يعتمدون على الأرض الزراعية وهى مصدر رزقهم الوحيد فيما يقوم البعض الآخر باستئجار هذه الأرض ومطالب بسداد الإيجار حتى فى حالة تلفها.

التقى "اليوم السابع" بعدد من الأهالى والمزارعين بنجع فاضل والنجوع الأخرى ليرووا مشكلتهم حيث قال السيد فاضل وفوزى هاشم ومختار احمد على وحنفى محمود من أهالى خلف الله عبد الجابر وباقى النجوع أنهم يعيشون مأساة بسبب عدم رى الأرض الخاصة بهم حيث أن معظم المزارعين مستأجرين هذه الأراضى بمبالغ كبيرة وهى مصدر رزقهم الوحيد إلا أن الأرض لم يتم ريها منذ فترات كبيرة بسبب نقص المياه والترعة ليس بها مياه وتوجهنا إلى مسئول الرى لحل مشكلتنا إلا أنه لم يستجيب لنا بعد ما وعدنا بزيادة منسوب المياه مما قد يعرض الزرع للتلف والخسائر الكبيرة.

ويواصل المزارعون كلامهم قائلين أننا نزرع ما يقرب من 300 فدان على مستوى مركز أخميم وان الزرع معرض للتلف بسبب نقص المياه بشدة مناشدين وكيل وزارة الرى بالنظر إلى المزارعين قبل تلف الزرع حيث أن الحبوب موجودة فى الأرض دون فائدة بعدم وجود المياه حيث أن ترعة طراد النيل والتى تسقى نجع فاضل تمر على 10 نجوع أخرى ولا يوجد بها سوى مياه قليلة لا تكفى لرى الأراضى.

ومن جانبه قال المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بسوهاج، إن المياه حاليا فى دور العمالة وتم رى بعض أراضى المزارعين فى بعض النجوع بعد زيادة منسوب المياه 30 سنتيمتر، وسوف يتم رى باقى أراضى المزارعين بهده النجوع فى نهاية الأفرع وإنهاء مشكلتهم والاستجابة لمطالبهم خلال اليومين القادمين.