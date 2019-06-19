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صور .. مرافق الغربية تشن حملات لإزالة المخالفات فى زفتى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:10 م
صور .. مرافق الغربية تشن حملات لإزالة المخالفات فى زفتى جانب من الحمله
الغربية محمد طارق

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شنت الأجهزة الأمنية بقسم المرافق بمديرية أمن الغربية ، صباح اليوم ، حملات لإزالة الإشغالات والحواجز والأكشاك المخالفة ، والمخالفين لخط التنظيم لتيسير الحركة المرورية بالشوارع .
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية ، يفيد بتشكيل حملة لإزالة الاشغالات بمدينة زفتي برئاسة النقيب محمد أبو الخير رئيس قسم مرافق زفتي ، وبمشاركة العديد من القوات المزعومة والمباحث الجنائية .
 
وأسفرت الحملة عن رفع الإشعارات من حرم الطريق ، ورفع الإعلانات المخالفة والحواجز الخرسانية والحديدية ، والفاترينات والاكشاك والبضائع ، والمتعدين على خط التنظيم بالشوارع ، وتم تحرير عدد 42 مخالفة متنوعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
جانب من الحملة_1
جانب من الحملة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

حملات لإزالة الاشغالات
حملات لإزالة الاشغالات

حملة مرافق الغربية لإزالة المخالفات
حملة مرافق الغربية لإزالة المخالفات

 


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