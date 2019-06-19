صور .. مرافق الغربية تشن حملات لإزالة المخالفات فى زفتى

الغربية محمد طارق

شنت الأجهزة الأمنية بقسم المرافق بمديرية أمن الغربية ، صباح اليوم ، حملات لإزالة الإشغالات والحواجز والأكشاك المخالفة ، والمخالفين لخط التنظيم لتيسير الحركة المرورية بالشوارع .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية ، يفيد بتشكيل حملة لإزالة الاشغالات بمدينة زفتي برئاسة النقيب محمد أبو الخير رئيس قسم مرافق زفتي ، وبمشاركة العديد من القوات المزعومة والمباحث الجنائية .

وأسفرت الحملة عن رفع الإشعارات من حرم الطريق ، ورفع الإعلانات المخالفة والحواجز الخرسانية والحديدية ، والفاترينات والاكشاك والبضائع ، والمتعدين على خط التنظيم بالشوارع ، وتم تحرير عدد 42 مخالفة متنوعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .