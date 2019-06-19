صور.. محافظ الدقهلية يوقف مدير مستشفى ميت غمر عن العمل ويحيله للتحقيق

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إيقاف مدير مستشفى ميت غمر المركزى، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته للتحقيق بسبب سوء أوضاع المستشفى.

جاء ذلك، خلال زيارة محافظ الدقهلية للمستشفى، التى تفقد خلالها قسم الطوارئ، حيث تلاحظ عدم وجود أطباء ووجود أهالي المرضى داخل الاقسام في غير مواعيد الزيارة، ثم تفقد قسم الاشعة والجراحة وتحدث مع المرضى.

كما تفقد محافظ الدقهلية، وحدة علاج الفيروسات الكبدية، للاطمئنان على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وطلب كشوف العلاج للتعرف على عدد الحالات التي تم علاجها وصرف الدواء لهم، وتبين أنه تم علاج 7563 حالة بمتوسط 125 حالة يوميا، كما تفقد وحدة العلاج على نفقة الدولة، ولاحظ تكدس الأعداد وطلب تنظيم دخول المرضى والمترددين .

وقام محافظ الدقهلية، بزيارة لمركز طب الأسرة بصهرجت الكبرى، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي واستمع لعدد من المترددين والمرضى، وشدد على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى والمترددين وذويهم .