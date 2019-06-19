صور.. محافظ الدقهلية يوقف مدير مستشفى ميت غمر عن العمل ويحيله للتحقيق

جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
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