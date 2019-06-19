سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الدقهلية يوقف مدير مستشفى ميت غمر عن العمل ويحيله للتحقيق

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:43 م
صور.. محافظ الدقهلية يوقف مدير مستشفى ميت غمر عن العمل ويحيله للتحقيق جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إيقاف مدير مستشفى ميت غمر المركزى، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته للتحقيق بسبب سوء أوضاع المستشفى. 
 
جاء ذلك، خلال زيارة محافظ الدقهلية للمستشفى، التى تفقد خلالها قسم الطوارئ، حيث تلاحظ عدم وجود أطباء ووجود أهالي المرضى داخل الاقسام في غير مواعيد الزيارة، ثم تفقد قسم الاشعة والجراحة وتحدث مع المرضى. 
 
كما تفقد محافظ الدقهلية، وحدة علاج الفيروسات الكبدية، للاطمئنان على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وطلب كشوف العلاج للتعرف على عدد الحالات التي تم علاجها وصرف الدواء لهم، وتبين أنه تم علاج 7563 حالة بمتوسط 125 حالة يوميا، كما تفقد وحدة العلاج على نفقة الدولة، ولاحظ تكدس الأعداد وطلب تنظيم دخول المرضى والمترددين .
 
وقام محافظ الدقهلية، بزيارة لمركز طب الأسرة بصهرجت الكبرى، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي واستمع لعدد من المترددين والمرضى، وشدد على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى والمترددين وذويهم .
 
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر (1)
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر 

جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر (2)
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر

جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر (3)
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر

جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر (4)
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر 

جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر (5)
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر 

جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر (6)
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر

جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر (7)
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر 

جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر (8)
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر

جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر (9)
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر

جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر (10)
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر 
 
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر (11)
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر

جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر (12)
جانب من جولة محافظ الدقهلية التفقدية بمستشفى ميت غمر
 

 


محافظه الدقهليه

مستشفى ميت غمر

محافظ الدقهليه

قوائم الانتظار

مدير مستشفى ميت غمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين فى حصر التعديات على أملاك الدولة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:02 م

محافظ الدقهلية يدرج مواطنين ببرنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات فورية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:42 م

محافظ الدقهلية يطالب بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وتوقيع العقود

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:15 م

محافظ الدقهلية:إزالة التعديات من المهد دون انتظار قرار وإحالة المتقاعسين للتحقيق

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:14 م

محافظ الدقهلية يمنع مخاطبة التنمية الصناعية لطلب موافقة على مشروع إلا بعد العرض عليه

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة