سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ البحيرة يفتتح ملتقى دمنهور الطلابى الأول للموهوبين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:49 م
صور.. محافظ البحيرة يفتتح ملتقى دمنهور الطلابى الأول للموهوبين جانب من الملتقى
كتب - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تنمية المواهب لدى الطلاب والنشئ وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم على الاستمرار والمثابرة على العمل الجاد والإبداع فى كافة المجالات العلمية والتكنولوجية واستثمار طاقاتهم فى كافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية .
 
مشيراً إلى أن الإهتمام بالموهوبين ورعايتهم هو أحد أهم المحاور الرئيسية الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة، والتى تلقى الدعم والتأييد الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتبارها قاطرة للعبور نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد .
    
جاء ذلك خلال ملتقى دمنهور الطلابى الأول للموهوبين بالموسيقى والغناء للتعليم قبل الجامعى، والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بمجمع دمنهور الثقافى.
 
شارك فى الملتقى عبدالرحمن الشهاوى السكرتير العام ، وحازم الأشمونى السكرتير المساعد، والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة، ومحمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد بسيونى مدير مديرية الثقافة، وقيادات التربية والتعليم والطلاب الموهوبين وذويهم وأعضاء لجنة التحكيم وعلى رأسهم الفنانة نادية مصطفى والموسيقار أحمد الدمنهورى.
 
وشهد الملتقى، تكريم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أسماء عدد من الفنانين الراحلين من أبناء البحيرة، وهم محمد نوح و محمود الجندى وغريب عمارة، كما تم تكريم كل من الموسيقار أحمد الجمل والموسيقار منير الوسيمى .
 
وتضمنت فعاليات الملتقى مسابقات فى مجال الغناء وفقرات من العزف الجماعى وعزف البيانو والعود وفقرة لفن البالية .
 
وفى ختام الملتقى قام محافظ البحيرة بتكريم الطلاب الفائزين فى مجالات الغناء والعزف ووجه بتبنى المواهب الشابة من الطلاب بكافة المراحل التعليمية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في كافة مجالات الإبداع .
 
محافظ البحيرة يفتتح ملتقي دمنهور الطلابي الأول للموهوبين (1)
محافظ البحيرة يفتتح ملتقي دمنهور الطلابي الأول للموهوبين 

محافظ البحيرة يفتتح ملتقي دمنهور الطلابي الأول للموهوبين (2)
محافظ البحيرة يفتتح ملتقي دمنهور الطلابي الأول للموهوبين

محافظ البحيرة يفتتح ملتقي دمنهور الطلابي الأول للموهوبين (3)
محافظ البحيرة يفتتح ملتقي دمنهور الطلابي الأول للموهوبين 

محافظ البحيرة يفتتح ملتقي دمنهور الطلابي الأول للموهوبين (4)
محافظ البحيرة يفتتح ملتقي دمنهور الطلابي الأول للموهوبين

محافظ البحيرة يفتتح ملتقي دمنهور الطلابي الأول للموهوبين (5)
محافظ البحيرة يفتتح ملتقي دمنهور الطلابي الأول للموهوبين

 


اخبار البحيرة

دمنهور

ملتقى الطلاب الموهوبين

محافظ البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة