صور.. محافظ البحيرة يفتتح ملتقى دمنهور الطلابى الأول للموهوبين

كتب - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تنمية المواهب لدى الطلاب والنشئ وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم على الاستمرار والمثابرة على العمل الجاد والإبداع فى كافة المجالات العلمية والتكنولوجية واستثمار طاقاتهم فى كافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية .

مشيراً إلى أن الإهتمام بالموهوبين ورعايتهم هو أحد أهم المحاور الرئيسية الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة، والتى تلقى الدعم والتأييد الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتبارها قاطرة للعبور نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد .

جاء ذلك خلال ملتقى دمنهور الطلابى الأول للموهوبين بالموسيقى والغناء للتعليم قبل الجامعى، والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بمجمع دمنهور الثقافى.

شارك فى الملتقى عبدالرحمن الشهاوى السكرتير العام ، وحازم الأشمونى السكرتير المساعد، والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة، ومحمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد بسيونى مدير مديرية الثقافة، وقيادات التربية والتعليم والطلاب الموهوبين وذويهم وأعضاء لجنة التحكيم وعلى رأسهم الفنانة نادية مصطفى والموسيقار أحمد الدمنهورى.

وشهد الملتقى، تكريم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أسماء عدد من الفنانين الراحلين من أبناء البحيرة، وهم محمد نوح و محمود الجندى وغريب عمارة، كما تم تكريم كل من الموسيقار أحمد الجمل والموسيقار منير الوسيمى .

وتضمنت فعاليات الملتقى مسابقات فى مجال الغناء وفقرات من العزف الجماعى وعزف البيانو والعود وفقرة لفن البالية .

وفى ختام الملتقى قام محافظ البحيرة بتكريم الطلاب الفائزين فى مجالات الغناء والعزف ووجه بتبنى المواهب الشابة من الطلاب بكافة المراحل التعليمية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في كافة مجالات الإبداع .