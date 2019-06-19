صور .. محافظ الإسكندرية يلتقى وفد من المطورين السعوديين للإستثمار

الإسكندرية جاكلين منير

حضر الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، الإجتماع الموسع الذى ضم الوفد السعودى والمطوريين المصريين، وذلك لعرض وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الإسكندرية.

ويأتي ذلك، فى إطار النتائج المثمرة للزيارة التى قام بها الوفد المصرى إلى المملكة العربية السعودية، خلال شهر أبريل 2019، مما يظهر الصورة الإيجابية للتعاون بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال المصرى من أجل العمل على النهوض بالاقتصاد ورفع معدلات التنمية.

وخلال كلمته، رحب المحافظ بالإخوة الأشقاء السعوديين على أرض الإسكندرية فهى عاصمة مصر التاريخية الأولى، و عاصمة مصر الثانية حالياً، مشيراً بأنه عندما نتحدث عن مصر و المملكة العربية السعودية فيجب أن نتحدث عن وقوف المملكة العربية السعودية بجانب شقيقتها مصر في العديد من المواقف.

وفيما يختص بالفرص الاستثمارية في الإسكندرية، فقد أكد المحافظ أن مصر منذ عام 2013 مرت بمراحل مختلفة، حيث عملت في البداية على الجانب الإقتصاد واستطعنا بالفعل استعادة اقتصادنا، و مصر الآن و بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مرحلة البناء السياسي و بناء الإنسان، لافتا أن الإسكندرية بصدد دراسة إقامة مصانع للبتروكيماويات تقدر بقيمة 5 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات القادمة، مما سيساهم فى خلق فرص للاستثمار كبيرة بالمدينة، لافتا بأنه تم الإنتهاء من المخطط الاستراتيجي للمحافظة، وهناك العديد من المجالات التى يمكن استغلالها لزيادة فرص الاستثمار مثل الاستثمار في المجال الطبي مثل المدن الطبية المتكاملة، والاستثمار العقاري.

جاء ذلك، بحضور حمد على الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرفة السعودى، و المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة، و رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، و رئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي، السيد ناصح النفيعي نائب القنصل السعودي.