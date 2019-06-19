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صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر السنوى الدولى الثامن عشر للقلب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:51 م
صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر السنوى الدولى الثامن عشر للقلب جانب من المؤتمر
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، المؤتمر الدولى ال18 "cardio Alex" الذى تقيمه المؤسسة العلمية القلب والشرايين والذى يعقد حتى 21 يونيو 2019 بمكتبة الإسكندرية .

 

ويشارك فى المؤتمر ما يقرب من 7 آلاف طبيب مصرى وعربى وأجنبى لتبادل الخبرات العلمية فيما يختص بأمراض القلب والشرايين، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صبحى استاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة للبيئة وتنمية المجتمع.

 

وفى كلمته وجه المحافظ الشكر للدكتور محمد صبحى والقائمين على هذا المؤتمر الناجح المتميز الذى أقيم على أرض الإسكندرية، مؤكدا أن الإسكندرية مدينة تضم قامات علمية كبيرة وقد شرف بأن يكون عميدا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ونائبا لرئيس الجامعة قبل توليه منصب المحافظ، لافتا إلى أن جامعة الإسكندرية هى العقل الذى يشرف على تنفيذ أكبر المشروعات التى تقام فى المدينة، كما أن المحافظة تعتمد على أساتذة جامعة الإسكندرية فى الإشراف على المشروعات الكبرى التى تنفذها والتى يعمل بها مجموعة كبيرة من الزملاء المتطوعين من جامعة الإسكندرية والمؤسسات العلمية الأخرى بالمحافظة، والمجتمع المدنى وقطاع الأعمال بالإسكندرية الذين يعملون بتفانى لصالح مدينتهم.

 

 
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الاسكندرية

امراض القلب

المؤسسة العلمية للقلب

جامعة الاسكندرية

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