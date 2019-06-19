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صور .. كيف قضت محافظة البحر الأحمر على عشوائيات مدينة رأس غارب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:27 م
صور .. كيف قضت محافظة البحر الأحمر على عشوائيات مدينة رأس غارب جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نجحت محافظة البحر الأحمر فى التخلص من العشوائيات بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر فى فترة زمنية قصيرة ، بعدما قضت على المنازل العشوائية.
 
ومن جانبه أجرى اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء،منطقة الروضة الجديدة براس غارب "مساكن بديل العشوائيات". 
 
رافق رئيس مدينة غارب خلال الجولة، المهندس اكرم رشاد أحد مهندسى جهاز التعمير براس غارب، ومسئول شركة المقاولات الخاصة بأعمال الرصف بالمنطقة. 
 
وأكد رئيس المدينة، على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف وتركيب البلدورات، وكذا المساحات الخضراء بالمنطقة ومنطقة الخدمات.
 
وأستكمل رئيس المدينة جولته، بتفقد أعمال الرصف بمنطقة عمارات الـ 608 برفقته، واكد كذلك على مسئولى الرصف بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف وتركيب البلدورات.
 
جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة (1)
جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة

جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة (2)
جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة

جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة (3)
جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة 

جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة (4)
جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة 

جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة (5)
جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة 

جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة (6)
جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة

جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة (7)
جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة

جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة (8)
جولة رئيس مدينة غارب بمساكن الروضة
 

البحر الاحمر

مساكن العشوائيات

رئيس مدينه راس غارب

الروضه

شركه مقاولات

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