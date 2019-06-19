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صور.. قافلة طبية متكاملة لجامعة المنصورة لقرية دنوشر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:15 م
صور.. قافلة طبية متكاملة لجامعة المنصورة لقرية دنوشر جانب من القافلة
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

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 نظمت لجنة القوافل المتكاملة بجامعة المنصورة قافلة طبية متكاملة إلى قرية دنوشر التابعة لمدينة المحلة بمحافظة الغربية، شاركت فيها العديد من كليات الجامعة منها الطب، و الطب البيطري، و الزراعة، والتمريض،  بنخبة من أعضاء هيئة التدريس.

وقام أعضاء القافلة بتوقيع الكشف و علاج  396 حالة، كما قامت القافلة البيطرية بتوقيع الكشف و علاج 362 حالة من الحيوانات، و572 من الطيور و الدواجن الواردة للقافلة، وتقديم الأدوية المجانية، والنصح والإرشاد.

 وشاركت كلية الطب بوفد مكون من 15 طبيبا في التخصصات المختلفة مثل: الرمد والأنف والأذن و النساء والتوليد والباطنة والقلب والجلدية و المخ و الأعصاب و العظام و غيرها من التخصصات بقياده الدكتورة غادة القنيشي، أستاذ أمراض الباطنة.

 وشاركت كلية الطب البيطرى تحت رعاية الدكتور عادل التابعي، عميد الكلية فى القافلة بوفد مكون من 7 أعضاء من هيئة التدريس بقياده الدكتور عبدالمنعم منتصر، و كيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة.

وشاركت كلية الزراعة تحت رعاية الدكتور ناظم شلبي عميد الكلية و الدكتور صالح سعدة، وكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة بوفد مكون من 4 أعضاء هيئة التدريس بقياده الدكتور محسن فهمى محمد، أستاذ الفاكهة بالكلية.

 كما شاركت كلية التمريض تحت رعايه الدكتورة أمنية النمر بوفد من 3 أعضاء بهيئة التدريس بقياده الدكتورة وفاء فتحي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة.

جاء ذلك فى إطار حرص جامعة المنصورة على تقديم خدماتها الى المحافظات المجاورة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة والدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر، رئيس لجنة القوافل، و قائم بأعمال عميد كلية الطب وإيمان أحمد أبو الفضل، أمين لجنة القوافل المتكاملة بالجامعة.

جدير بالذكر أن تلك القافلة تعد جزء من سلسة من القوافل المتكاملة التي تنظمها الجامعة لخدمة المجتمع في محافظات الدلتا المختلفة طبقا لخطة وزارة التعليم العالي لسنه 2018/2019.

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