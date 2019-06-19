صور.. عهد التميمى تنجو من الموت بعد حادث سير برفقة والديها فى فلسطين

كتب محمد تهامى زكى

نجت الفتاة الفلسطينية عهد التميمى من الموت المحقق، بعد تعرضها لحادث سير برفقة والديها باسم وناريمان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بغرب رام الله.



عهد بعد نقلها إلى المستشفى

ووفقا لـRT، فإن عهد ووالدتها تعرضتا لجروح طفيفة وأن حالتهما الصحية مستقرة، وستغادران المستشفى قريبا، فيما لم ترد معلومات عن والد عهد، باسم التميمى.



السيارة بعد الحادث

وأوضحت أن سيارة العائلة انزلقت فى الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، على الطريق الرابط بين كفر عين والنبى صالح، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، واصفة الحادث بالمروع الذى كان من الممكن أن يودى بحياة العائلة.



السيارة من الداخل بعد الحادث

فيما نشرت صفحة "‎أحوال الطرق والحواجز - فلسطين" عبر فيس بوك، صور من الحادث الذى وقع قجر اليوم

سيارة عهد بعد الحادث

يذكر أن عهد التميمى، 18 عاما، أسيرة محررة وناشطة فلسطينية بارزة، أثار اعتقالها ومحاكمتها جدلا واسعا، ووصفتها وسائل إعلام ونشطاء حقوقيون بأنها "أيقونة فلسطين"، لما تميزت به من جرأة فى الفيديو الذى ظهرت فيه وهى تصفع أحد الجنود الإسرائيليين، وكذلك ثباتها أثناء المحاكمة رغم صغر سنها.



سيارة عهد التميمى بعد الحادث