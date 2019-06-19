سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور..شلل بين نيويورك وفيلادلفيا بسبب انقطاع الكهرباء عن قطارات الركاب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:30 م
صور..شلل بين نيويورك وفيلادلفيا بسبب انقطاع الكهرباء عن قطارات الركاب شلل فى محطة القطارات
كتب بلال رمضان - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسبب انقطاع التيار الكهربائى، اليوم الأربعاء، فى توقف حركة بعض قطارات الركاب المحلية والإقليمية بين نيويورك وفيلادلفيا، وفق ما ذكرته شركة امتراك، شركة السكك الحديدية الوطنية للركاب بالولايات المتحدة ،وفى غضون ساعة واحدة من الاضطراب، بعد ساعة الذروة الصباحية، ذكرت شركة امتراك أنه قد تمت استعادة جميع الطاقة لخطوطها العلوية.

وذكرت شركة السكك الحديدية الوطنية للركاب بالولايات المتحدة أن الانقطاع المؤقت، الذى أثر على بعض قطارات الركاب التى تديرها نيو جيرسى ترانزيت، وتسبب فى بعض التأخير المتبقي.

 

أب-وابنه-أثناء-تعطل-حركة-القطارات-فى-نيويورك
أب وابنه أثناء تعطل حركة القطارات

 

ازدحام-محطة-القطارات-بعد-توقف-الحركة-فى-نيويورك
ازدحام محطة القطارات
 
 
الاستياء-سيد-الموقف-بعد-توقف-حركة-القطارات-فى-نيويورك
الاستياء سيد الموقف بعد توقف حركة القطارات

 

جانب-آخر-لازدحام-محطة-القطارات-بعد-توقف-الحركة-فى-نيويورك
جانب آخر لازدحام محطة القطارات

 

جانب-من-ازدحام-محطة-القطارات-بعد-توقف-الحركة-فى-نيويورك
ازدحام محطة القطارات

 

خطوط-القطارات-بين-نيويورك-وفيلادلفيا
خطوط القطارات بين نيويورك وفيلادلفيا

 

ركاب-القطارات-يطلعون-على-مواعيد-القطارات-بعد-تعطل-الحركة-فى-نيويورك
ركاب القطارات يطلعون على مواعيد القطارات
 
 
رجال الدفاع المدنى
رجال الدفاع المدنى

 


السكك الحديدية

توقف القطارات

نيويورك

فيلادلفيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:00 ص

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرةـ الإسكندرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:30 ص

السكة الحديد: شراء 5 ماكينات صيانة وفحص القضبان للتأكد من سلامتها قبل سير القطارات

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:13 ص

السكة الحديد: لا تعديل بمواعيد القطارات خلال بطولة الأمم الأفريقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:00 ص

قطار يتحول إلى فندق وإيجار الغرفة ألف جنيه إسترلينى.. شوف حكايته؟

الخميس، 13 يونيو 2019 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة