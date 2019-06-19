صور..شلل بين نيويورك وفيلادلفيا بسبب انقطاع الكهرباء عن قطارات الركاب

كتب بلال رمضان - تصوير رويترز

تسبب انقطاع التيار الكهربائى، اليوم الأربعاء، فى توقف حركة بعض قطارات الركاب المحلية والإقليمية بين نيويورك وفيلادلفيا، وفق ما ذكرته شركة امتراك، شركة السكك الحديدية الوطنية للركاب بالولايات المتحدة ،وفى غضون ساعة واحدة من الاضطراب، بعد ساعة الذروة الصباحية، ذكرت شركة امتراك أنه قد تمت استعادة جميع الطاقة لخطوطها العلوية.

وذكرت شركة السكك الحديدية الوطنية للركاب بالولايات المتحدة أن الانقطاع المؤقت، الذى أثر على بعض قطارات الركاب التى تديرها نيو جيرسى ترانزيت، وتسبب فى بعض التأخير المتبقي.



أب وابنه أثناء تعطل حركة القطارات



ازدحام محطة القطارات



الاستياء سيد الموقف بعد توقف حركة القطارات



جانب آخر لازدحام محطة القطارات



ازدحام محطة القطارات



خطوط القطارات بين نيويورك وفيلادلفيا



ركاب القطارات يطلعون على مواعيد القطارات