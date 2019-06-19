صور.. شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية ترفع الطوارئ لبطولة أمم افريقيا

قام اللواء محمود محمد نافع،رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بالمرور الميدانى للمتابعة والتفتيش على الورش الميكانيكية بمحطة التنقية الشرقية بحضور قيادات قطاع التأمين الفنى وقيادات الشركة،وذلك للوقوف على رفع كفاءة اسطول سيارات الشركة للاستعداد لاستقبال بطولة كأس الامم الافريقية وفصل الشتاء القادم .

وشدد اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى،خلال زيارته على ضرورية رفع كفاءة الجودة الشاملة فى قطاع التأمين الفنى للظهور بشكل مشرف أمام المواطن السكندرى،كما على ضرورة استعداد وجاهزية معدات الشركة من سيارات الشفط و محطات الرفع لاستقبال بطولة كأس الامم الافريقية و موسم الشتاء القادم .

كان الدكتور عبد العزيز قنصوة،محافظ الاسكندرية قد وجه رئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة المعدات وقطع الغيار وتوافر السائقين،و توفير سيارات شفط و مدمجة و بدال و سيارة سيول وتدخل سريع في المنطقة المحيطة بالاستاد استعدادا لكأس الامم الافريقية وكذا معدات بديلة بمحيط مناطق تواجد الفرق المشاركة وملاعب التدريب لتلافي حدوث أي مشكلة أثناء فترة البطولة و لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها ،بالإضافة إلى مراجعة خطة تمركز سيارات الطوارئ و معدات الصرف التابعة للشركة في المناطق الحيوية بالمحافظة والتأكد من توافر العاملين عليها بشكل مستمر