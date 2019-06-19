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صور.. رئيس مدينة الأقصر يبحث تطوير حمام السباحة الأولمبى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:15 ص
صور.. رئيس مدينة الأقصر يبحث تطوير حمام السباحة الأولمبى رئيس مدينة الأقصر يبحث تطوير حمام السباحة الأولمبى
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا لمجلس أمناء حمام السباحة الأولمبي بمنطقة العوامية، لبحث كيفية تطويره والحفاظ عليه واستغلاله الاستغلال الأمثل، وذلك بحضور حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، وحفني بركات نائب رئيس مجلس أمناء حمام السباحة، وصلاح هاشم وأحمد حجازي عبد الكريم أعضاء مجلس الأمناء، إضافة إلى أعضاء الشئون المالية والقانونية بمجلس مدينة الأقصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الراهن الخاص بمواصلة عملية تطوير حمام السباحة، ليصبح متنفسا لأهالي الأقصر مرة أخري، كما تم مناقشة جدول الأعمال المطروحة والمتعلقة بالشئون المالية والإدارية.

وأوضح حسنى الزهري محمد مدير حمام السباحة الأولمبي، أن الاجتماع أسفر عن الموافقة على إيداع الإيرادات السابقة لحمام السباحة الي الحساب الخاص بحمام السباحة الأولمبي في البنك الأهلي، مضيفا أنه تمت الموافقة على إعادة تشغيل حمام السباحة وتعبئته بمياه الكلور وعودة عمال النظافة وتدعيمه بموظفين من مجلس مدينة الأقصر خاص بالتذاكر إداريين أمانات وحسابات السباحة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، مع النظر في طبع التذاكر تحت إشراف أحمد فتح الله المدير المالي للحمام، كذلك النظر في عودة المنقذين للحمام وما يستجد من أعمال، وذلك بعد الانتهاء تماما من أعمال الصيانة.

رئيس مدينة الأقصر يبحث تطوير حمام السباحة الأولمبي ليكون متنفس للأهالي بفصل الصيف (3)
 
 
 
رئيس مدينة الأقصر يبحث تطوير حمام السباحة الأولمبي ليكون متنفس للأهالي بفصل الصيف (1)
 
 
 
رئيس مدينة الأقصر يبحث تطوير حمام السباحة الأولمبي ليكون متنفس للأهالي بفصل الصيف (2)

 


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