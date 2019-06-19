صور.. رئيس جامعة قناة السويس يشارك الطلاب معسكر إعداد القادة السابع

الإسماعيلية – السيد فلاح

أشاد الدكتور طارق راشد رحمي،رئيس جامعة قناة السويس،بالتزام الطلاب بالتقاليد الجامعية،خلال انطلاق فعاليات معسكر إعداد القادة السابع بجامعة قناة السويس،مشيرًا إلى أن هذا المعسكر يؤهل الطلاب لتمثيل الجامعة ورفع اسمها.

وقال رئيس جامعة قناة السويس،إنه يتم تدريب الطلاب وتأهيلهم علي أعلي مستوي من خلال المعسكرات التي تعقدها الجامعة من أجل تثقيف الطلاب وتصحيح أفكارهم من خلال لقاءات مع قيادات وذلك بهدف تنمية روح الانتماء والولاء للوطن وتثقيف الطلاب وتنمية معارفهم والكشف عن مواهب الطلاب فى كافة الأنشطة والمجالات ودمج الطلاب من كافة كليات الجامعة وتبادل الخبرات فيما بينهم بالإضافة إلي مد جسور التواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس والعاملون بالجامعة والترويح عن الطلاب واستثمار وقت الفراغ.

وقال الدكتور محمد غنيم،منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس،أن هذا الفوج السابع بدأ منذ الاثنين الماضى ويستمر حتى بعد غد الجمعة بمشاركة 100 طالب وطالبة من مختلف الكليات ويضم بمسابقات ترفيهية،ومعسكرات خدمة عامة،وندوات ثقافية،ونشاط رياضى،وحفلات سمر،وورش فنية،ومسابقات المواهب،عرض افلام،ودورى معلومات،وحفل غنائى.

وتابع "غنيم"،أنه فى اليوم الأخير وقبل مغادرة الطلاب سيتم إعداد جلسة ختامية مع الطلاب لإعطاء انطباعهم عن المعسكرالايجابيات،السلبيات،وتوصياتهم للمعسكر القادم.

وأوضح الدكتور محمد غنيم، انه سيتم عقد رحله ترفيهية للطلاب متوجه إلي الشاطئ العام بأتوبيسات خاصة بالجامعة لترفيه الطلاب في نهاية هذا الاسبوع وقضاء وقت ممتع مع زملائهم معلنًا أن الفوج القادم هو الثامن لمعسكر إعداد قادة المستقبل والذى يبدأ من 24 وحتي 28 يونيو الحالى.

وعن برنامج المعسكر،أشار منسق عام الأنشطة الطلابية،أنه يبدأ بالاستيقاظ فى الخامسة والنصف صباحَا ثم الزيارة الصباحية ثم طابور الصباح فى السادسة والنصف ليؤدى الطلاب تحية العلم فى السابعة صباحًا ومن السابعة إلى الثامنة يتوجه الطلاب إلى المطعم لتناول الإفطار ليبدأ معسكر الخدمة العامة بالمدينة من الثامنة حتى العاشرة صباحًا ،يلية ندوة ثقافية من العاشرة والنصف إلى الواحدة ظهرًا ،ثم فترة راحة وغذاء من الواحدة إلى الرابعة عصرًا لتنطلق الأنشطة الرياضية من الرابعة وحتى السابعة وتشمل مسابقات كرة قدم، سلة،كرة ثيت،وكرة سلة وطائرة بنات وتنس طاولة ليبدأ العشاء من السابعة إلى الثامنة يلية ورشة عمل عن إدارة الوقت وأخيرا اجتماع مجلس الإدارة من العاشرة وحتى الحادية عشر ونصف.

هذا ومن المنتظر أن يلتقى رئيس الجامعة بالطلاب من خلال حفل سمر يعقد بالمعسكر ويشارك فية الطلاب بعرض مواهبهم المختلفة ويحرص الدكتور طارق راشد، رئيس الجامعة على حضور هذا الحفل وذلك دعًما للسياسة التى يتبنها بضرورة التواصل المباشر بين الطلاب وإدارة الجامعة.

من ناحية أخرى استقبل الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس اللواء عماد جودة وسلمه قرار تعيينه مديرًا عامًا لأمن الجامعة.