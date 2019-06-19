صور .. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على كورنيش الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية ، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق من كورنيش الإسكندرية ، وذلك بقيادة حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول.

وعملت الحملة على إزالة الإشغالات وإعادة الانضباط والمظهر الجمالى بطريق الكورنيش ، بحضور رئيس وحدة الإزالة والتدخل والسريع ، مدير ادارة الشواطئ ، مدير ادارة المتابعة الميدانية ، وكيل إدارة أشغال الطريق.

من جهة أخرى، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بالتواصل مع المواطنين، لبحث مشاكل الجماهير ووضع الحلول المناسبة لها، تم اليوم الأربعاء، عقد لقاء جماهيرى برئاسة المهندسة وفاء حامد سكرتير عام الحى وحضور مدير إدارة خدمة المواطنين وجميع الإدارات المعنية لبحث المشاكل المقدمة من المواطنين.

فيما شنت إدارة الرقابة والرصد البيئي ، حملة لرفع الأتربة بشارع ملك حفني قبلي من فيكتوريا و حتي نفق محمد نجيب و ذلك بالتنسيق مع شركة نهضة مصر وتم رفع نواتج التجريف.