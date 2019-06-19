صور .. حملات نظافة مكبرة بقرى مركز زفتى فى الغربية

الغربية محمد طارق

شن مجلس مدينة زفتي بمحافظة الغربية،برئاسة أحمد النحال رئيس المجلس ،حملات نظافة مكبرة بجميع قرى المركز،وذلك في حملة مكبرة لقسم النظافة بالتعاون مع الوحدات المحلية التابعين لهم.

وبدأت الحملة منذ صباح اليوم في تنظيف طريق جسر قرية سندبسط وهو أحد أهم الطرق الرئيسية بالمركز ، ثم قامت الحملة برفع تلال القمامة من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى ،ومسح طرق القرى باستخدام " الجليدر" .

وفي سياق آخر ، قام قسم الادارة الهندسية بإكمال رصف شوارع المدينة والتي تم الانتهاء من توصيل المرافق بها ،وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ،استعدادا للبدء في المرحلة الثالثة لتوصيل الغاز الطبيعي للمدينة .