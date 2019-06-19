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الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:59 م
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صور .. حملات نظافة مكبرة بقرى مركز زفتى فى الغربية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:40 م
صور .. حملات نظافة مكبرة بقرى مركز زفتى فى الغربية جانب من اعمال التنظيف
الغربية محمد طارق

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شن مجلس مدينة زفتي بمحافظة الغربية،برئاسة أحمد النحال رئيس المجلس ،حملات نظافة مكبرة بجميع قرى المركز،وذلك في حملة مكبرة لقسم النظافة بالتعاون مع الوحدات المحلية التابعين لهم.
 
وبدأت الحملة منذ صباح اليوم في تنظيف طريق جسر قرية سندبسط وهو أحد أهم الطرق الرئيسية بالمركز ، ثم قامت الحملة برفع تلال القمامة من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى ،ومسح طرق القرى باستخدام " الجليدر" .
 
وفي سياق آخر ، قام قسم الادارة الهندسية بإكمال رصف شوارع المدينة والتي تم الانتهاء من توصيل المرافق بها ،وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ،استعدادا للبدء في المرحلة الثالثة لتوصيل الغاز الطبيعي للمدينة .
أعمال النظافة بالطرق الرئيسية
أعمال النظافة بالطرق الرئيسية

اعمال النظافة.
اعمال النظافة.

أعمال النظافة
أعمال النظافة

حملات نظافة بقرى زفتي
حملات نظافة بقرى زفتي

رفع القمامة
رفع القمامة

 


زفتي

الغاز الطبيعي

مجلس مدينة زفتي

اعمال النظافه

القمامة فى الغربية

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