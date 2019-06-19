صور.. حملات إزالة فورية لتعديات على أملاك الدولة فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج إزالة 7 حالات تعدى على الأراضي الزراعية،وأملاك الدولة،بمركز ومدينة المراغة،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج،بشأن استمرار أعمال التصدي للتعديات وتكثيف حملات الإزالة الفورية.

وقال حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة فى بيان للمحافظة أن الوحدة المحلية نفذت حملات إزالة بقرى المركز،أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي، منها حالة بقرية البهاليل التابعة للوحدة القروية بالبطاخ،حيث تمت إزالة فورية لقواعد خرسانية، وأساسات مبنية من "البلوك الأبيض"،لافتا إلى أنه تم ردم القواعد وإزالة المباني بمعدات الوحدة .

وأضاف أنه تمت إزالة فورية لسور منزل مخالف على مساحة 30متر،مبني من البلوك الأبيض والأسمنت بنجع الكماش بقرية البطاخ، مضيفاً أنه في قرية العبادلة تم إزالة سلم، وأساس مبني من البلوك ومعد للبناء عليه، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدي بنجع الكماش علي مساحة 52متر، عبارة سور وغرفة أمام المنزل.

وكشف "أبو الخير" عن إزالة حالتين تعدي علي أرض زراعية على مساحة 305 متر عبارة عن أسوار، وأحواش من البلوك الأبيض والأسمنت في الوحدة القروية بالغريزات.