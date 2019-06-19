صور.. "تموين الأقصر" : انتهاء موسم القمح بعد توريد 22213 طن قمح بنسبة 65%

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من توريد محصول القمح لبنكر إسنا وصومعة أرمنت، وتم غلقها أمام التوريد، وذلك بعد إستقبالها 22213.469 طن قمح بنسبة 65% من السعة التخزينية، وذلك لقلة التوريد اليومي من المزارعين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنهاء توريد القمح للشون والصوامع بالنسبة لمحافظة الأقصر، لقلة التوريد وإنعدامه في بعض الأيام من الأهالي، ولذلك صدر القرار بغلق المواقع أمام التوريد تماماً، وطالب المزارعين الذين يريدون توريد كميات آخري من القمح التوجه إلي مدينة إدفو بأسوان، التي مازالت تعمل في إستقبال كميات القمح.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أن أسعار توريد القمح المحلي بلغت 685 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و670 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و655 جنيهًا للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط، حيث أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 31.100 ألف طن، تشمل"بنكر إسنا" 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه بدء التوريد لمحصول القمح في 15 أبريل العام الجاري، حيث قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بتشكيل لجنة القمح السنوية لمتابعة أماكن التخزين والتجميع والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، وكلف كافة الجهات المسئولة بمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية بالمخازن والصوامع بكل مدينة، وطالب المسئولين الالتزام بالضوابط والقوانين التى تحدد نقل الاقماح المحلية إلى صوامع الجهات المسوقة، والتصدى لأى محاولات غش قد تتم من قبل التجار سواء فى الأسعار أو الأوزان، حيث تم تحديد المواقع الكبري لتجميع وتوزيع القمح وذلك لتأمين عملية توريد القمح وإتخاذ كافة الإستعدادات مع المحافظات المجاورة في حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر"، وذلك بغرض الحفاظ علي كميات الاقماح وحمياتها مع عدم الاخلال بمستحقات المزارعين والتيسير عليهم، وحل مشاكل النقل و التخزين لهم وعدم تحميلهم اي اعباء اضافية.