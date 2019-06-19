صور .. تكثيف أعمال الرصف والنظافة بالمنتزه والمعمورة شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قامت الأجهزة التنفيذية بحى ثان المنتزه شرق الإسكندرية،بتكثيف أعمال رفع كفاءة الطرق والنظافة وإتمام أعمال إعادة الشيء لأصله بنطاق الحى.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات العميد خالد كشك،رئيس حى ثان المنتزه،ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى،حيث قامت مديرية الطرق والنقل بأعمال إعادة الشيء لأصله بشارع 17 من شارع 45 ومتفرعاته،وذلك فور الانتهاء من تنفيذ المقايسة الخاصة بشركة الاتصالات،حيث قام مسئولو إدارة الطرق بالحي بمتابعة الأعمال.

وجاءت تلك الأعمال في إطار تنفيذ الحي لرفع كفاءة الطرق والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات ، لرفع المعاناة عن المواطنين وعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط.

فيما قامت إدارة مراقبة النظافة،بأعمال كنس وتجريف طريق المعمورة الجديد بدءا من مزلقان الشرطة العسكرية وصولا إلى مزلقان المعمورة الشاطئ.